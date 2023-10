Emiliano Martinez vince il premio Yashin

(Di lunedì 30 ottobre 2023), portiere dell’Argentina e Aston Villa,ilcome miglior portiere dell’anno, portiere dell’Aston Villa e dell’Argentina, ha vinto ilcome miglior portiere nella cerimonia del Pallone d’Oro.IS THE 2023 YACHINE TROPHY WINNER! #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/j9RlTpDENe — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023 Decisiva la vittoria del Mondiale ed in particolare la parata su Kolo Muani e poi l’ottima prova durante la lotteria dei rigori nella finale con la Francia.

In aggiornamento 21.06 - Il Premio Socrates per l'impegno sociale, istituito dallo scorso anno, va a Vinicius Junior. L'attaccante brasiliano.Si assegna questa sera il Pallone d'Oro 2023. Sfida a tre tra Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé per il prestigioso trofeo che premia il miglior ...