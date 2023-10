Educazione finanziaria | Generazione Z poco informata

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) MILANO – In Italia c’è un problema die una grande disparità con gli altri paesi dell’Unione Europea, lo dichiara il Flash Barometer della Commissione Europea sul monitoraggio del livello di alfabetizzazionenell’UE. E i giovani con un debito crescono tra i clienti KRUK, l’esperto del credito che da oltre 25 anni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Nuovo bonifico superveloce: nuove regole e pagamento istantaneo Risparmio degli italiani: sempre più bassa la ricchezza under-30 Contributi a fondo perduto per attività culturali, ecco come richiederli 2.000 miliardi fermi sui conti correnti degli italiani Uif, nuovo balzo segnalazioni sospette per riciclaggio Equo Compenso, Cna Professioni: “Subito un tavolo di ...