Educazione finanziaria | Generazione Z poco informata

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 30 ottobre 2023) MILANO – In Italia c’è un problema die una grande disparità con gli altri paesi dell’Unione Europea, lo dichiara il Flash Barometer della Commissione Europea sul monitoraggio del livello di alfabetizzazionenell’UE. E i giovani con un debito crescono tra i clienti KRUK, l’esperto del credito che da oltre 25 anni gestisce tutta la filiera del debito. Nel mese dedicato all’, KRUK ha voluto ricercare attraverso un’indagine come migliorare l’alfabetizzazionedei giovani, quali gli errori più ricorrenti e come poter riabilitare un rapporto troppo distaccato che in generale gli italiani hanno con il denaro. Secondo i dati emersi dal Flash Barometer, l’Italia è fanalino di coda sul livello di...