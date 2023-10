Ecco la riforma di Giorgia | un super premier con pieni poteri

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 30 ottobre 2023)Meloni a Porta a PortaGoverno, il progetto delato forte diMeloni. La maggioranza di governo è pronta a portare lacostituzionale in Consiglio dei ministri dopo un incontro venerdì a Palazzo Chigi. Nel disegno di legge proposto, noto come ddl Casellati, si trovano un accordo sulato e una norma anti-ribaltone. Fonti della maggioranza riferiscono che ciò è emerso durante il vertice sulle riforme. (continua)Leggi anche: Manovra 2024, lo scandalo del taglio ai fondi per i disabili La presidente del ConsiglioMeloniIl disegno di legge è pronto per il Governo, il progetto delato forte diMeloni C’è l’accordo sul Ddl Casellati nel Governo, il progetto delato forte ...