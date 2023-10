“È tornata | è tornata” Colpo di scena ad Amici 23 | anche Alessandra Celentano commossa

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nel corso dell’ultima puntata di23 di Maria De Filippi gli spettatori hanno gioito per un ritorno del tutto inaspettato quanto apprezzato. Tranne qualche eccezione, lo storico programma di Canale 5 non ha mai chiuso le porte a nessuno, i ritorni sono un classico. La mitica professoressa èin studio. Uno scroscio di applausi ha accompagnato il suo ingresso, che ha emozionato la platea ei suoi colleghi di un tempo. Maria De Filippi ha accolto l’iconica professoressa di ballo ed il pubblico non era nella pelle all’idea di vederla ricongiungersi con la temibilee in quel di23.23, grande ritorno in studio e tutti commossi Naturalmente non sarà nuovamente un’insegnate fissa, il suo ...