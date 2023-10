È partita la caccia all’ebreo

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) A seguito degli scontri antisemiti avvenuti in un aeroporto del Daghestan, le autorità russe hanno arrestato sessanta persone coinvolte. Come riporta Ansa, nove poliziotti sono rimasti vittime di questi violenti scontri. Il servizio stampa del Ministero dell’Interno russo ha rilasciato un comunicato in cui si legge: “Sono stati identificati più di 150 partecipanti attivi ai disordini e sessanta di loro sono stati arrestati”. I feriti, tra civili e poliziotti, risultano essere più di venti. Dieci di queste persone sono in condizioni critiche e sono state ricoverate in ospedale, mentre altre dieci hanno ricevuto cure mediche ambulatoriali per ferite più lievi. La scena si è svolta all’aeroporto di Makhachkala, capitale della repubblica russa a maggioranza musulmana del Daghestan, quando centinaia di persone si sono riunite per protestare contro il conflitto israelo-palestinese. La ...