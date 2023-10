È morto Mario Coen Belinfanti | gigante e gentiluomo della destra politica e culturale

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Èieri a Roma, all’età di 98 anni,. Nato a Firenze l’8 luglio 1925, è stato uno dei protagonisti più autorevoli, anche se poco appariscente per indole,vitadel dopoguerra. Dotato di una spiccata sensibilità, accompagnata da una coerenza esemplare e da un solida cultura tradizionale,si arruolò appena 18enne nella Rsi. Scelta maturata di slancio dopo l’8 settembre, proprio nel giornofuga del re quando, affacciato con il binocolo dal terrazzosua abitazione nel quartiere Delle Vittorie, vide la bandiera tricolore ammainata sul pennone del Quirinale. Lui con quel cognome ingombrante, ‘ereditato’ dal papà Alberto, geniale inventore, fotografo, ...

Il barlettanoRuggiero Dimatteo ha organizzato un'iniziativa in memoria di Piergiorgio Cavallotto ,il 25 ottobre 1979 in seguito a un tragico incidente in moto nel tragitto casa - scuola a Parma. Un ...

E' morto Mario Struzzi, autore del restauro di piazze San Francesco ... Umbria 7

Mario spara, Carlo muore Collettiva.it

Un libro raccoglie opinioni, giudizi e confessioni dell'indimenticato regista, coscienza critica degli italiani ...Una foto in bianco nero sul profilo Facebook del cinema, Fulvio che si staglia davanti un vecchio proiettore, accanto al cartellino che invita lo spettatore a ...