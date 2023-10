È morta Shani Louk | la 22enne tedesco-israeliana rapita da Hamas

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La ragazza era stata presa in ostaggio durante il rave al kibbutz di Be’eri. La madre: «Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita»

Il 7 ottobre Shani Louk stava partecipando al rave musicale attaccato