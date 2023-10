“È cominciata la grande rivolta del sud contro l’occidente”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Con l’attaccoIsraele, lo scorso 7 ottobre, Hamas ha abbondantemente vinto la sua scommessa”, spiega il saggista e editorialista Nicolas Baverez, autore di “Démocraties contre empires autoritaires”. “Ha riportato la questione palestinese al centro della diplomazia mondiale e ricordato che non può esserci pace in medio oriente senza la sua risoluzione. I dirigenti del mondo arabo, sotto la pressione di opinioni pubbliche incandescenti, hanno sospeso la normalizzazione con Israele per testimoniare la loro solidarietà ai palestinesi. Inoltre, l’onda di choc mondiale si è capovolta, passando dalla condanna dei massacri perpetrati dai miliziani di Hamas alla denuncia dei bombardamenti israeliani su Gaza e della moltiplicazione di vittime civili fra i palestinesi. Il missile caduto sull’ospedale al-Ahli a Gaza illustra bene questo capovolgimento, che vede la ...