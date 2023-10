«È cambiato | non si droga più» | e il giudice gli cancella tutti i debiti a Bologna

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Un provvedimento dellaAlessandra Mirabelli del Tribunale diha annullato iper 28 mila euro che un uomo avrebbe dovuto pagare a diversi creditore. L’atto, fa sapere l’edizione bolognese di Repubblica, è stato possibile grazie al codice della crisi dell’azienda e dell’insolvenza. Su richiesta del suo legale Pier Paolo Zamboni, volontario di “Avvocato di Strada”. L’uomo, 50 anni, è stato un tossicodipendente fino al 2007, quando si è disintossicato. Nel 2015 comincia a lavorare come magazziniere, e il suo contratto viene trasformato in indeterminato. Ma deve saldare ancora i conti con la tossicodipendenza. Quasi 28 mila euro tra multe, tasse, bollette e affitti non pagati. I servizi sociali I servizi sociali dell’Ausl attestano che l’uomo ha fatto di tutto per cercare di sanare i problemi con i creditori. ...