Dramma allo stadio Maradona | trovato un cadavere

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Si tratta dl corpo di un uomo di 42 anni Shockdi Napoli. Dopo il match di ieri sera, 30 ottobre, tra Napoli e Milan (terminato per 2 a 2) è stato rinvenuto un. Si tratterebbe di un uomo di 42 anni: il corpo è statovicino all’area di parcheggio abbandonata, nei pressi del settore ospiti del. Stando all prime ricostruzioni della forze dell’ordine due persone avrebbero provato ad accedere, senza tagliando, all’incontro tra le due squadre. I due avrebbero attraversato un cunicolo, chiuso a un certo punto da una trave. Uno avrebbe così deciso di tornare indietro. Leggi anche: Calcio, come sta Fabio Grosso dopo l’aggressione in Francia Il 42enne, residente a Bacoli, in provincia di Napoli, dopo essersi arrampicato è caduto da circa 20 metri ...