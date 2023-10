Dr Martens Fest presented by MI AMI | una giornata di festa nel segno del made strong

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’evento si è tenuto il 28 ottobre Il 28 Ottobre nell’iconica location dell’Ex Macello si è svolto il Dr. <>Martens> <>Fest> <>presented> by MI AMI. Una <>giornata> pensata per coinvolgere il pubblico con esperienze a 360 gradi all’insegna della libertà espressiva e resiliente. Dalla musica live, ai giochi, passando per workshop, cinema e performance speciali. Il <>Fest>ival ha coinvolto diverse realtà locali, collettivi che hanno fatto della libera espressione la propria forza. La <>giornata> è iniziata con una serie di attività creative: tufting, laboratorio di serigrafia, cinema, attacchinaggio e ...

La data è vicina: il 28 ottobre, l'Ex Macello di Milano è pronto ad animarsi, ancora una volta, con un evento all'insegna della musica e della comunità. È Dr.presented by MI AMI, il festival nato per celebrare il potere della resilienza creativa e per contaminare gli spazi urbani con l'energia che contraddistingue da sempre Dr., ...

