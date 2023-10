Dopo Victoria | è suo marito David Beckham a lanciare un tris di fragranze

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Seguendo l’esempio di sua moglie,ha lanciato una nuova linea di. Tre sono i profumi che l’ex calciatore ha proposto per raccontare alcuni dei suoi viaggi più importanti., tocca a suoproporre una nuova linea diispirate ai suoi viaggi in giro per il mondo. Sembra una storia già scritta e proprio da sua moglie, che ha ampliato la sua linea di bellezza debuttando anche nel campo delle. Tre sono i profumi cheha proposto sul mercato ed ognuno di essi è ispirato ad un dettaglio della sua storia d’amore con. L’ex calciatore, invece, ha proposto a sua volta undi profumi che ...