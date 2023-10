Docente insegna su cattedra con più di 18 ore in organico di diritto | contratto dal primo settembre al 31 agosto

Per tre giorni e mezzo alla settimanaai "minori non accompagnati richiedenti asilo". Ma il ... "Noel non era più abituato a stare in una classe di 20 alunni con un solo, quindi ha ...

A scuola si insegna il benessere: 90 docenti a lezione da un’esperta di yoga e life coaching. La preside: “Così preveniamo il burnout” Orizzonte Scuola

Enrico, il docente che va a scuola in bici: “36 km al giorno. Impiego più tempo Meglio così, lo passerei davanti al telefono” Orizzonte Scuola

Il 42% dei suicidi riguarda uomini, più casi al Sud e nelle Isole. Nel 2005 e 2009, la Francia e il Regno Unito avevano già rivelato che gli insegnanti erano ...La testimonianza del docente residente a Bologna, che ha insegnato a Udine, Alessandria, Firenze e Rovigo: «Serve una procedura urgente per stabilizzarci, non ce la facciamo più» ...