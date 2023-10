Dl sud | via libera Camera alla fiducia con 184 sì e 106 no

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Roma, 30 ott. (askanews) – Viadell’aula della, con 184 voti a favore, 106 voti contrari e due astenuti, al dl Sud che contiene “disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” . A partire dalle 15 si svolgerà l’esame degli ordini del giorno. Il voto finale sul provvedimento è atteso per domani. Il decreto legge passerà quindi all’esame del Senato, per essere convertito in legge entro il 18 novembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.