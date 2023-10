Diritto alla salute e tumore al seno Il punto di Confalone Novartis

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ogni anno il mese di ottobre, tradizionalmente dedicatosensibilizzazione sulal, accende i riflettori su una delle principali sfide sanitarie dei nostri giorni. Ilalè infatti la neoplasia con la più alta incidenza fra le donne, anche in Italia: solo nel 2022 si sono registrate ben 55.700 nuove diagnosi e a far riflettere è anche l’incremento dei casi – oltre 11mila all’anno – tra le giovani under 40. Di fronte a questi numeri e all’impatto delal, l’impegno di tutti gli attori del Sistema Paese – mondo delle imprese, istituzioni, società scientifiche e associazioni pazienti – deve essere di continuare a tenere alta l’attenzione su questa patologia, trovando al contempo soluzioni efficaci, innovative e sostenibili per la sua ...