Diritti tv Coppa Italia e Supercoppa a Mediaset

Da martedì 31 ottobre a giovedì 2 novembre. Il grande calcio italiano torna su Mediaset che, in esclusiva assoluta si è assicurata per la stagione 2023 - 2024, idellaItalia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva assoluta sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it Da martedì 31 ottobre a giovedì 2 ...

Diritti tv Coppa Italia-Supercoppa '24-'27: dove saranno trasmessi i match Tuttosport

Diritti tv, la Lega assegna la Coppa Italia a Mediaset fino al 2027: 58 milioni all'anno La Gazzetta dello Sport

Sarà ancora Mediaset a trasmettere in esclusiva per le prossime tre stagioni i match di Coppa Italia fino al 2027. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato ha detto: "Esprimiamo soddisfazione ...(ANSA) - MILANO, 30 OTT - La Coppa Italia e la Supercoppa italiana saranno ancora trasmesse da Mediaset dalla stagione 2024/25 al 2026/27. L'assemblea dei club della Lega Serie A, riunitasi in videoco ...