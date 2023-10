Diritti tv Coppa Italia a Mediaset fino al 2027

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Lasarà trasmessa sulle retianche nel triennio 2024-. La tv commerciale si è assicurata isuperando l'offerta della Rai e aggiudicandosi la competizione per 51,8 milioni di euro a stagione, cifra che sale a 56 milioni con una parte variabile e arriva a 58 sommando i costi di produzione. La Lega Serie A incassa meno dei 62 previsti come base d'asta ma segna un rialzo di quasi il 20% rispetto ai 48 milioni del triennio precedente.

Il gruppo di Cologno mette nel carniere i diritti audiovisivi di Coppa Italia e Supercoppa per il triennio 2024 - 2027.

Dopo la Serie A, anche la Coppa Italia trova la sua casa. Che per il 2024-27 sarà Mediaset. Il gruppo di Cologno mette nel carniere i diritti audiovisivi di Coppa Italia e Supercoppa per il triennio 2024-2027.