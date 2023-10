Diretta Musetti - Dimitrov 1 - 1 | segui la sfida a Parigi - Bercy LIVE

Debutto a Parigi - Bercy per Lorenzo, che entra in scena al primo turno per sfidare Grigor Dimitrov . L'azzurro ritrova il ... Segui la sfida in

LIVE Musetti-Dimitrov, ATP Parigi-Bercy 2023 in DIRETTA: il toscano ha subito l’occasione per la rivincita OA Sport

Musetti-Dimitrov: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live Tuttosport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Di poco larga la risposta del bulgaro. 0-15 Nastro che porta fuori il dritto di Musetti. Dimitrov-Musetti 6-2. Con la prima si salva da 0-30 e chiude il ...Segui la sfida in diretta. Il debutto dell'azzurro avverrà sul court 1 tra pochi minuti: la sfida tra Thompson e Nishioka è stata spostata su un altro campo, quindi Musetti dovrà aspettare solo la ...