Diretta Lazio-Fiorentina 0-0 | destro di Luis Alberto | blocca Terracciano

FORMAZIONI UFFICIALI- FIORENTINALAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri. ...

DIRETTA - Lazio - Fiorentina 0-0: duplice fischio, finisce il primo tempo La Lazio Siamo Noi

Lazio-Fiorentina 0-0 LIVE: sono i viola a fare la partita, manca solo la concretezza Viola News

Uno spareggio: Lazio-Fiorentina è una gara che vale molto. Sarri contro Italiano, con a giugno che le due panchina si potrebbero clamorosamente invertire, ma questa è un'altra storia. Per i ...La partita tra Lazio e Fiorentina, valida per la 10^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 30 ottobre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in… Leggi ...