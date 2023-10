Dimensionamento scolastico | Ferella | “Una bellissima notizia per le aree interne”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il TAR Campania accoglie il ricorso della Regione Campania e sospende il decreto interministeriale sul dimensiona mento. La decisione del TAR è un provvedimento importantissimo per il nostro territorio, per le nostre scuole e per i nostri studenti”. Così in una nota Lucio, sindaco di Baselice. “Va rimarcato in tal senso – aggiunge – l’impegno della Regione Campania con il presidente Vincenzo De Luca e l’assessore Lucia Fortini per aver combattuto sin dal primo minuto la scelta scellerata del governo, e del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha fatto un lavoro di sintesi mettendo insieme tutti i sindaci del Sannio al di là di ogni campanilismo. Ora dobbiamo continuare a lavorare in sinergia per individuare una strategia che possa potenziare il nostro sistema ...