Difende una donna dalle botte del compagno e viene picchiato | Ho fatto la cosa giusta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) "Ho avuto più paura per lei che per la mia incolumità. La vedevo disperata, che incassava pugni e schiaffi, come potevo restare inerme davanti a quanto stava accadendo? Mi spiace solo che quanto hosia visto come straordinario, dovrebbe essere normale invece intervenire". A parlare...

Non è filosofia, ma osservazione: presto chia tre preferirà due ali in luogo dei 'timorati'... a questo punto) che manca alla Juve: sulle orme di Mauro Camoranesi, è natastella e non è ...

Capotreno difende una donna aggredita dal compagno: 'Dovevo intervenire' Agenzia ANSA

Capotreno difende una donna aggredita dal compagno e viene picchiato Gazzetta di Parma

Cominciamo il nostro viaggio con la foto di famiglia di un’avvocata iraniana, che oggi non sarà ad aspettare il ritorno dei suoi figli da scuola ma in un tribunale di Teheran (dopo essere stata picchi ...Con l’ingresso di Brad Gilbert nel suo team la statunitense ha vinto in sequenza Cincinnati e lo US Open. Le sue parole alla vigilia dell'esordio in messico contro Jabeur ...