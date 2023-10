Dietro alla sassata a Fabio Grosso c’è una lunga storia

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il primo maggioottiene finalmente la sua prima grande gioia da allenatore. Il suo Frosinone ottiene la promozione in Serie A con tre giornate d’anticipo, avendo sia il miglior attacco che la miglior difesa, e sono in molti a riconoscergli il merito di questo grande successo. «Ho ricevuto tanti messaggi di congratulazioni, non solo dagli ex compagni azzurri. Non faccio nomi per non far torti, ma ci sono anche persone con le quali non ho vinto: l’affetto ricevuto è ampio, vuol dire che ho lasciato un buon ricordo dove sono passato», dice emozionato dopo il traguardo, paragonando in grandezza la sua gioia attuale a quella del 2006. «Sono imprese che diventano ricordi, le metti nel cassetto per guardare avanti, ma poi ogni tanto le rispolveri e ricordi di aver lasciato il segno». I suoi primi passi da allenatore non erano stati altrettanto ...