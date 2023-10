Dieci cose da fare per gustare l’arrivo dei primi freddi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Le giornate si accorciano: il buio arriva presto e il freddo inizia a pizzicare quando si esce la mattina. Le foglie si colorano di giallo e di rosso, la pioggia si alterna a un sole che fa sempre più fatica a scaldare. Si ripescano dagli armadi felpe e piumini. Torna la voglia di cucinare e di coccolarsi al chiuso, ma non manca il desiderio di vivere la pienezza delle sfumature che questi mesi sanno regalare. L’autunno ha una poesia tutta sua, fatta di sapori avvolgenti e di colori caldi: per goderla a pieno bisogna lasciarsi guidare dalle suggestioni del momento, certo, ma qualche idea può essere preziosa. Qui ne trovate, dedicate a chi aspettava con impazienzadi questa stagione, ma anche a chi non riesce a rassegnarsi alla fine dell’estate. Anzi, proprio gli irriducibili del sole e della “bella stagione” potranno scoprire il fascino ...