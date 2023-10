Diario da Tel Aviv | “Avere un primo ministro come Netanyahu mi preoccupa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Le persone sono in preda a un pessimismo cupo e pesante, alla sensazione che il sette ottobre e la tragedia immane che ci ha rotto il cuore sia già dimenticata dal mondo che dimostra per le sorti di Gaza. “Persino della storia dell’ospedale bombardato a Gaza” mi dice un’amica, “non hanno più parlato da quando si è scoperto che se lo erano bombardato da soli. I morti sono meno morti se li uccide Hamas?”. Il mio ottico di Dizengoff mi ascolta mentre mi prova gli occhiali e mi dice che secondo lui mi sbaglio con tutte le mie strane idee per il giorno dopo. Che siamo ancora al giorno prima. Che bisogna rispondere con la forza al sette ottobre, altrimenti saremo finiti nei giorni a venire. E per sempre. Che altra scelta non c’è. E quello che pensa la mia dentista di origine tunisina degli arabi e del mondo arabo preferisco non scriverlo. Persino una mia amica, coltissima studiosa, mi dice ...