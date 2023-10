Devo parlare io col ministro | mi spieghi? | Casalegno travolge la Fusani | caos in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) "Non è normale vivere queste situazioni in città, alle 11 del mattino in zona Brera bivaccano sempre stranieri ubriachi, sdraiati sui marciapiedi. E ormai è un bagno a cielo aperto": Elenoirelo ha detto nellodi Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, riferendosi al problema sicurezza nella città di Milano. "Non so come siete cresciuti voi ma questo non è normale", ha poi aggiunto. La showgirl aveva raccontato qualche giorno fa di essere stata aggredita proprio nel centro di Milano: un uomo straniero l'avrebbe inseguita sputandole addosso. Per fortuna, comunque, sarebbe subito intervenuto un passante e laavrebbe trovato riparo in un negozio. L'ex gieffina aveva parlato dello spiacevole episodio sui social, taggando nel suo video il sindaco di Milano Beppe Sala e spiegando come Milano appaia ormai ...