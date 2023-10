Detenuti di Rebibbia | “Mancano i medici | qui abbiamo emergenze tutti i giorni”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ancora emergenza carceri nella Regione Lazio. L’appello, questa volta, ci arriva dalla struttura carceraria di, dove ilamentano condizioni al limite. Secondo le segnalazioni fatte da chi sta scontando la pena lì, mancherebbero iall’interno della casa circondariale: un problema notevole, considerato come gli stessihanno serie problematiche di salute tra malattie, dipendenze da sostanze stupefacenti e problemi mentali. Emergenza carceri nel Lazio,Chi vive oggi, come spiega ai microfoni de La Repubblica, sembra si trovi all’interno di un immenso Pronto Soccorso. Scontare qui la pena, tra le varie problematiche di salute dei vari, è diventato ostico. Non ...