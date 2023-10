(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) – Al via, domani, davanti alla Corte d'di Caltanissetta, ildi secondo grado del cosiddettosulle indagini sulla strage di via D'Amelio, in cui furono uccisi, il 19 luglio del 1992, il giudice Paoloe cinque agenti della scorta. Davanti alla Corte nissena si ritroveranno nuovamente alla sbarra i tre poliziotti accusati di concorso in calunnia aggravata dall'avere agevolato Cosa nostra. A rappresentare l'accusa sarà il neo Procuratore generale Fabio D'Anna con i sostituti procuratori generali Antonino Patti e Gaetano Bono. Sarà applicato dalla Procura anche il pm Maurizio Bonaccorso, che ha rappresentato l'accusa in primo grado, dopo l'addio di Stefano Luciani e Gabriele Paci, andati rispettivamente a Roma e Trapani. Nella sentenza di primo grado, emessa il 12 luglio ...

Nella sentenza di primo grado, emessa il 12 luglio del 2022, era caduta l'aggravante mafiosa per due dei tre poliziotti imputati del processo: prescritti i reati per Mario Bo e ...

Depistaggio Borsellino, al via processo appello Adnkronos

Borsellino, nessuna “rivelazione”: solo un altro depistaggio 19luglio1992

Al via, domani, davanti alla Corte d’Appello di Caltanissetta, il processo di secondo grado del cosiddetto depistaggio sulle indagini sulla strage di via D’Amelio, in cui furono uccisi, il 19 luglio ...Al via, domani, davanti alla Corte d'Appello di Caltanissetta, il processo di secondo grado del cosiddetto depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio, in cui furono uccisi, il 19 luglio ...