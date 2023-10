“Delitto a Dogali” | alla scoperta del libro di Daniele Cellamare

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il prossimo 17 novembre è (in uscita il nuovo romanzo di, ex docente della Sapienza di Roma e del Centro Alti Studi per la Difesa. Dopo la lontanissima Cina,ci conduce nell’Africa Occidentale ai tempi dell’Italia coloniale. In “”, con stile, fluido e di facile assimilazione, viene raccontato un pezzo di storia dimenticata. Quando nel mese di febbraio del 1885 sbarcano a Massaua, un piccolo e sconosciuto porticciolo della costa eritrea sul Mar Rosso, i soldati italiani sono ancora allo scuro delle mire espansionistiche della politica nazionale. Roma ambisce a conquistare l’immenso territorio etiope e mentre fra proclami, giochi diplomatici internazionali, discutibili decisioni del governo ed eroici combattimenti, la fondazione della prima colonia italiana in ...