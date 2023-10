(Di lunedì 30 ottobre 2023) L'ad della Lega Calcio: "Tutto il mondo riconosce la nostra qualità" ROMA - Il prodotto calcio, in Italia, è in netta ripresa. Lo sottolinea Luigi De, amministratore delegato dellaA, che parlandotrasmissione condotta da Emilio Mancuso "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlament

... due o tre cose bisogna pur dirle dopo la annunciata (ma non scontata) "fumata bianca" della... Ha interrotto bruscamente la conferenza stampa dell'ad Luigi Deper dare sfogo alla sua "...

De Siervo 'Serie A straordinaria, serve lotta alla pirateria' Tiscali

Lega Serie A, De Siervo: "Le dichiarazioni di Mourinho suonano come un alibi" Voce Giallo Rossa

Pronta la risposta dall’AD della Serie A, De Siervo, allo Special One. Le sue parole a GR Parlamento: “Le parole di Mourinho Lo stimo per quello che fa per la Roma e per il calcio, ma le sue ...Questa la risposta dell'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo, a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento in merito alle polemiche innescate dall'allenatore della Roma dopo il ko con l'Inter ...