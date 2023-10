De Luca | cosa c' è dietro il suo libro sul Pd | grandi manovre

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) C'è una buona regola, possibilmente da non derogare mai: prima di scrivere la recensione di qualsiasi, questo va sempre letto dalla prima all'ultima pagina, indice compreso. Ecosì ho fatto anche nel caso dell'ultima fatica letteraria di Vincenzo De, «Nonostante il PD, fra partito fluido, Pnnr al palo, Sud tradito e passioni tristi» – edizioni Piemme 2023 – solo che quello racconta nelle 267 pagine il presidente della regione Campania, almeno per quanto riguarda il capitolo più corposo in cui esalta il suo «modello» di amministrazione virtuosa, oltre ad averlo letto e sottolineato, l'ho anche vissuto in prima persona. Da cittadino e da «delucologo», ovvero da studioso dilettante della comunicazione del Nostro, diventata in trent'anni di carriera politica un marchio di fabbrica inconfondibile e di un certo successo, portatore di alcuni ...