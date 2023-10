De Laurentiis si è fatto sentire nello spogliatoio durante l’intervallo Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il Napoli ieri ha reagito da grande squadra e nel secondo tempo a sistemato una gara, contro il Milan, che sembrava essere decisamente persa. Al termine dell’incontro il tecnico Rudi Garcia ha potuto commentare un pareggio, “meglio di una sconfitta”, come ha detto e tutto perché nel secondo tempo la squadra è scesa in cambio con un piglio decisamente diverso. Merito dei cambi e del campo modulo, ha detto il tecnico in conferenza: «La lettura è stata quella di cambiare il modulo perché non c’è solo il 4-3-3. Noi abbiamo Raspadori e ci voleva un attaccante di più e pressare molto più alto e con due punte era più semplice. Così siamo tornati in partita. Peccato che Natan ha preso il secondo giallo un po’ per ingenuità». Ma non solo, perché, come scrive oggi il Corriere della Sera, alè sceso in campo anche il presidente Deche è ...