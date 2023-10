De Laurentiis negli spogliatoi all’intervallo | c’è la rivelazione di Ceci | “Ha ironizzato così”

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dopo un primo tempo decisamente brutto contro il Milan , il Napoli è rientrato in campo con un atteggiamento decisamente diverso che ha portato al pari. Arriva unadisu questo cambiamento. Ieri sera al Maradona si è visto un Napoli a due facce. Il primo tempo ha evidenziato tutti i problemi della squadra di Garcia, mentre la ripresa tutto ciò che ci buono c’è nella squadra e da cui partire. Intanto l’ex manager di Maradona Stefanoha rivelato un retroscena su quanto accaduto ieri seraal termine del primo tempo.disu DeLa giornata odierna avrebbe rappresentato il sessantatreesimo compleanno di Diego Armando Maradona. Per questa occasione, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli l’ex ...

Ri - segue vittoria che ovviamente viene spiegata con la presenza di Dea bordo campo o con una sua discesaspogliatoi nell'intervallo (siamo nei pressi dello sciamanesimo) e riparte ...

Napoli-Milan, De Laurentiis negli spogliatoi all'intervallo: cosa è ... Calciomercato.com

Cosa è successo negli spogliatoi all'intervallo di Napoli-Milan ... Fanpage.it

SUL CANALE DELLA SERIE A - "Credo che il Presidente De Laurentiis avesse in testa un modello distributivo ... SULL'APERTURA DI NUOVE SEDI - "Negli anni in cui eravamo in cima al mondo, fine anni '90, ...Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando Maradona, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.