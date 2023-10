Davvero Israele avvisa i civili di Gaza prima di bombardarne le abitazioni?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nella suaricerca su cinque attacchi delle forze israeliane contro, avvenuti tra il 7 e il 12 ottobre, Amnesty International ha contestato uno dei punti chiave della narrazione di Tel Aviv:di bombardare quelli che considera obiettivi militari, l’esercito israelianoin modo che possano evacuare l’area che sta per essere colpita. In nessuno dei cinque attacchi esaminati da Amnesty International le forze israeliane hanno dato un preavviso efficace: non l’hanno dato in modo adeguato o non l’hanno dato affatto. Mai si sono assicurate che iavessero un luogo sicuro dove spostarsi. Peraltro, al momento degli attacchi non c’erano obiettivi militari o miliziani dei gruppi armati palestinesi nelle vicinanze. Ecco cosa è successo in quattro dei cinque ...