Daniele Tinti in tour con ‘Crossover’ | le nuove date

Leggi su funweek

(Di lunedì 30 ottobre 2023)– già host e ideatore di Tintoria, podcast che conduce insieme al collega Stefano Rapone – torna a calcare i palcoscenici nazionali con il suo live di Stand up Comedy Crossover. Uno spettacolo esilarante che porta il pubblico a dover ridere delle paure più profonde in quanto esseri umani e in quanto italiani e che affronta i grandi temi dell’epoca folle che stiamo vivendo da un diverso punto di vista. «L’ambientalismo ci distrae dall’inevitabile fine del mondo? Se morissimo tutti sarebbe davvero così male? Ma soprattutto, è possibile ridere di tutto questo?», si chiede. Con queste domande, Crossover accompagna lo spettatore ad una riflessione ironica e mai scontata in cui il panico viene spazzato via dalle risate. LEGGI ANCHE: Salvo Di Paola incon ‘Lorem Ipsum’, tutte le ...