Dalle pagine di un Portolano

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Di Vincenzo Calafiore 31 Ottobre 2023 Udine “ Se vuoi io ritorno, voglio tornare da te stanco di rincorrerti, come una barca stanca di mare. Torno perché voglio amarti per il tempo che mi rimane ….. e poi solo ricordi. “ La mia “ noche cubana” è finita all’alba, rotolando sulla sabbia dei ricordi che come mare bastardo rinverdiscono nel dolore dell’assenza. Navigo verso la mia terra in una foschia colore anice, il mare si riempie di ali bianche che disegnano il cielo sopra la crocetta. Succede al largo di Valona in una notte di stelle; il vento gira e porta odori della mia terra secchi e roventi, gli stessi degli altopiani africani e di un mondo pastorale che piomba addosso nella fuligginosa notte. Dopo una notte così cubana non sono più lo stesso, le mie idee sulla distanza che mi separano da lei cambiano, improvvisamente mi sento addosso il peso dei miei anni, gli anni ...