Dalle bustine di zucchero alla plastica per l' insalata | ecco cosa cambia con le nuove regole Ue

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il panorama europeo del settore alimentare è destinato a subire notevolimenti a seguito del nuovo regolamento emanato dCommissione ambiente di Bruxelles. Queste normative mirano a ridurre l'uso di imbggi monouso e, con particolare attenzione a settori come l'alberghiero, la ristorazione e il catering. In aggiunta, vi è un ambizioso obiettivo di raggiungere il 20% di bevande...

Sono molti i modi di dire ereditatitrincee della Prima guerra mondiale: si riteneva che uno di questi fosse l'espressione "con le ... La tradizione vuole che le primedi tè siano nate, ...

Imballaggi, dalle bustine di zucchero all’insalata: cosa cambia con le nuove regole Ue Sky Tg24

Nuovo regolamento UE sugli imballaggi: addio al monouso e avanti con il riutilizzo Il Sole 24 ORE

Il velista Milos Radonjic è stato arrestato in seguito a un mandato di cattura internazionale con l'accusa di traffico di droga e riciclaggio ...Le seconda provincia della Toscana per retribuzione annua ma che comunque resta sotto la media italiana: è la fotografia delle buste paga per i dipendenti a Siena che è scattata dalla Cgia di Mestre.