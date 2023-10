Dal taglio alle pensioni alla cedolare secca | il governo cerca 2 miliardi per la manovra

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Oggi la legge di bilancio dovrebbe essere sigillata dal centrodestra prima dell’avvio della discussione in Senato, fissata per domani pomeriggio. L’obiettivo dichiarato è quello di non avere emendamenti di maggioranza. Ma se così sarà, dipende solo da un faccia a faccia tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier di Forza Italia Antonio Tajani e il vicepremier della Lega Matteo Salvini. L’incontro è previsto per oggi, ma nelle ultime ore le questioni si sono complicate. Perché, nonostante quanto detto da Meloni, laancora non è chiusa. Non solo per le fibrillazioni nella maggioranza, ma anche per il tentativo di cancellare due misure scomode come ildellea una parte dei dipendenti pubblici e l’aumento dell’Iva, dal 5 al 22 per cento, sui pannolini. In tutto, servono due ...