Dal Napoli all’Inter | Marotta prova a beffare Giuntoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nelle ultime ore si è registrato l’interesse dell’Inter per un giocatore del. L’AD nerazzurrotenta lo sgambetto a, che già in estate voleva l’azzurro alla Juventus. La stagione delè iniziata tra molti alti e bassi, dovuti anche al cambio d’allenatore ed alle nuove ideologie tattiche. Sono diversi però i giocatori che nonostante le difficoltà si sono messi in mostra tra gli azzurri. Uno di loro è stato messo nel mirino d, che sfiderà la Juventus in questo acceso duello di mercato. L’Inter vuole Zielinski: testa a testa con la Juventus Nel corso dell’ultima estate il nome di Piotr Zielinski è stato al centro di numerose voci di mercato. Il centrocampista polacco sembrava ormai ad un passo dall’addio, con la Lazio e diersi club dell’Arabia Saudita pronti ad ...