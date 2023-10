Daghestan | Russia | folla prende d’assalto un aereo proveniente da Israele

... capitale della repubblica russa del, dove diverse decine di persone hanno preso d'... precisando che "l'ambasciatore israeliano inAlex Ben Zvi sta lavorando con le autorità russe per ...

Daghestan, la folla prende d'assalto un aereo proveniente da Israele TGCOM

Russia, manifestanti pro-Palestina contro aereo in arrivo da Israele. Video Sky Tg24

(LAPRESSE) Almeno 60 persone sono state arrestate in Daghestan in relazione all'assalto antisemita avvenuto ieri sera in aeroporto, con scene di rabbia e atti di devastazione da parte di sostenitori ...AGI - Sono 60 gli arresti effettuati per i disordini di ieri sera nell'aeroporto di Majachkalà, nel Daghestan, dove un centinaio di persone hanno protestato con slogan antisemiti per l'arrivo di un vo ...