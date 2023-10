Da Terno all’Iran | “In sella alla moto abbiamo incontrato tanta bontà”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “Sono stato in Iran insieme a mio cugino Mirco: lopercorso inalle nostreammirandone le bellezze e apprezzando ladel suo popolo”. Così Sperandio Cortinovis, conosciuto da tutti come Dino, 72 anni did’Isola, racconta la bella esperienza vissuta a bordo della sua amata due ruote lo scorso luglio. L’itinerario, lungo complessivamente 14.600 km, ha attraversato molte città e paesi, spaziando fra suggestivi centri urbani e paesaggi spettacolari. Lointervistato per saperne di più. Prima di tutto, quando è nata la sua passione per le? Cinque anni fa, anche se da sempre mi sarebbe piaciuto averne una. Prima, però, non potevo permettermela, così avevo detto a un mio amico, Giacomo Rotoli, che avrei comprato la sua – una ...