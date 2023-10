Da Piombino a Prato incastrati nel motore di un' auto | disavventura per due gattini

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Per 200 chilometri, i due cuccioli sono rimasti nascosti nel vanodella vettura. Poi il recupero dei volontari della Lav - Lega Anti Vivisezione e dell'associazione Oasi felina di

Per 200 chilometri, i due cuccioli sono rimasti nascosti nel vano motore della vettura. Poi il recupero dei volontari della Lav - Lega Anti Vivisezione e dell'associazione Oasi felina di

Da Piombino a Prato incastrati nel motore di un'auto: disavventura ... LA NAZIONE

Da Piombino a Prato, 200 chilometri nel vano motore: salvati due ... ToscanainDiretta

Per 200 chilometri, i due cuccioli sono rimasti nascosti nel vano motore della vettura. Poi il recupero dei volontari della Lav - Lega Anti Vivisezione e dell'associazione Oasi felina di Prato ...Vince lo scontro di alta classifica il San Miniato Basso a Montelupo, ai giallorossi basta la rete di Luca Remedi in apertura di ripresa per aumentare il distacco tra le due formazioni e confermarsi i ...