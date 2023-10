Da mostri a Santi | da Salerno la crociata dei parroci contro Halloween

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDaa Holyween:parte anche dala campagna dei, orrore e streghe per riportare al significato originario la festa nata, come suggerisce il nome, da All Hallows’ Even (vigilia di Ognis) oppure All-saints-even. Scheletri e fantasmi, maschere mostruose e zombi insanguinati, coltelli affilati e zucche vuote verranno sostituiti, per invito del parroco padre Giorgio, nella chiesa di Santa Maria ad martires, nel quartiere di Torrione, con le foto deinella messa del 1 novembre, alle 11, quando il parroco ha invitato i bambini a scegliere un santo, ad imparare la sua storia e ad indossare una foto dello stesso. “È grave preparare ed abituare le nuove generazioni al culto dell’orrore, della ...