Da Abu Dhabi al Ghana | apre più uffici in giro per il mondo la Serie A che Sorbillo pizzerie

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Noi pensavamo che il calcio italiano se la vedesse brutta, invece laA si sta espandendo nelpiazzandoin tutti i continenti del globo terracqueo. E’ inarrestabile. Lo ha confermato l’amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo, a “La politica nel pallone”. De Siervo ha trovato un altro modo per aumentare gli affari dellaA: aprire sedi. Stando piùinper illa LegaA che Gino Sorbillo pizzerie: “Abbiamo aperto dueimportanti a New York ed Abue puntiamo ad aprire almeno altri 3 o 4, a Singapore e a Tokyo perché il Giappone è un mercato maturo che merita attenzione. Per il Sud America pensiamo a Buenos ...