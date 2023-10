Crostatine mele e cannella | deliziose a colazione e merenda

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Lesono delle merendine o dei pasticcini perfetti per la. Ciò che più amo di questa ricetta è il profumo intenso che si sprigiona dal forno, invade la cucina e lentamente si insinua in ogni stanza, rendendo a mio parere, la mia casa più accogliente. Sono note calde e autunnali che coccolano l’anima in queste giornate un po’ uggiose e mi aiutano a combattere la malinconia. Sarà per questo che proprio mentre fuori piove, mi ha colto un desiderio irrefrenabile di mettermi ai fornelli e prepararle per i miei nipotini che passeranno a trovarmi non appena usciranno dalla materna. Avete voglia di farlo insieme a me? Allacciamoci il grembiule e iniziamo!: ingredienti e preparazione Per ...