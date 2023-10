Crolla ponte in Italia | la preoccupazione è altissima | cosa sta succedendo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nella mattinata di oggi, lunedì 30 ottobre 2023, unto in. Per precauzione, nella zona del crollo del, la Protezione civile comunale ha consigliato di tenere a scuola bambini e ragazzi almeno fino alle 13.30 e oltre per evitare che i genitori, specie se si spostano in auto e devono attraversare i ponti, si rechino a prelevare i figli.sta? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Maddie McCann, la notizia spiazza tutti: cos’ha fatto la polizia Leggi anche: Tragico incidente in, scontro frontale tra auto e moto: poi la tragediato una Parma: è allerta meteo in Emilia-Romagna Il maltempo ha invaso parte della nostra Penisola, che ora sta facendo i conti con ...