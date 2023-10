Crimini di guerra di Israele? Ecco cosa dice il diritto internazionale quello vero

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Si riempiono la bocca di “umanitario”, accusano un giorno sì e l’altro puredi “di” e “genocidio”, ma non sanno letteralmente diparlano. L’unico ad aver certamente commessodiè Hamas, sia per l’attacco del 7 ottobre, non solo indiscriminato ma deliberatamente mirato alla popolazione civile, sia per il totale disprezzo della vita dei civili nella Striscia di Gaza, sotto la sua autorità. Nei confronti di, un processo alle intenzioni. A chiarire i termini legali e i dilemmi morali del conflitto in corso, sul Telegraph, Guglielmo Verdirame, professore dial King’s College di Londra e membro della Camera ...