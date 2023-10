Cremonese-Cittadella | quando si gioca? A che ora Coppa Italia | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023): la2023-2024 riparte da una sfida di secondo turno fra due squadre del Campionato di Serie B. Da una parte i lombardi, che l’anno scorso, da squadra di Serie A seppero arrivare sino alle semifinali, dall’altra i veneti, che cercheranno di avventurarsi il più avanti possibile nel tabellone della competizione. Chi la spunterà? La parola al campo, unico giudice supremo, in una partita che si annuncia come molto tattico e di difficile lettura, anche se i padroni di casa partiranno leggermente favoriti dal pronostico. In caso di parità al 90?: supplementari e rigori. Il match tra, il cui via èto per le 15.00 di Martedì 31 ottobre allo stadio Zini di Cremona, sarà visibile in tv su1 ...