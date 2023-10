Cremonese-Cittadella | Coppa Italia | tv in chiaro | streaming | formazioni | pronostici

(Di lunedì 30 ottobre 2023)è una partita valida per i sedicesimi di finale die si gioca martedì alle 15:00:, tv e. Larimette di frontea distanza di soli tre giorni dalla sfida di campionato, terminata 2-1 per i lombardi. La gara di, però, si giocherà a campi invertiti, e dunque allo “Zini” di Cremona. Venerdì scorso la squadra l’hanno spuntata i grigiorossi di Giovanni Stroppa ma non è stato per nulla semplice avere ragione della formazione granata, allenata da Edoardo Gorini. Antov – IlVeggente.it (Lapresse)È avvenuto tutto nell’ultimo quarto d’ora:in ...

Martedì 31/10 H.15.00TremoladaPagliardini ...

Cittadella, Marchetti dopo il ko con la Cremonese: "Infastidito dalla direzione di gara" TUTTO mercato WEB

Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Cremonese, in casa Cittadella ha parlato in conferenza stampa il tecnico Edoardo Gorini: "C’è.Pronostico Cremonese-Cittadella di Coppa Italia, quote scommesse e risultato esatto, per questa partita in programma il 31/10/2023.