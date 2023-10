Cremlino | interferenze esterne dietro sommossa antisemita Daghestan

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Milano, 30 ott. (askanews) – La competenza delle indagini passa a Mosca e le autorità russe definiscono le rivolte antisemite in“un tentativo di destabilizzazione”, lanciando accuse a Kiev. Ilin particolare parla di “” e il presidente russo Vladimir Putin terrà un grande incontro oggi alle ore 17 italiane, in seguito agli eventi, ha annunciato il portavoce Dmitry Peskov, spiegando che per le misure da prendere bisognerà attendere. Chiaro è che non si tratta di una semplicema un evento che contraddice l’immagine della Russia, che il potere centrale presenta come Paese “tollerante” dove le religioni e le minoranze convivono pacificamente. “Putin ha ricevuto e riceve rapporti dettagliati sulla situazione nella Repubblica del...